Usa | polizia spara e uccide un afroamericano con le gambe amputate e in sedia a rotelle Le immagini dell’inseguimento

Anthony Lowe, afroamericano con le gambe amputate e sulla sedia a rotelle, è stato ucciso dallaa Huntington Park, nel Sud della California, il 26 gennaio. Le circostanze che hanno preceduto l'uccisione del 36enne - riportano i media americani - non sono chiare, con gli agenti che hanno ...Altre auto dellasono arrivate mentre gli agenti seguivano Lowe, che sembrava zoppicare, ma il video non ha catturato la sparatoria. Ora, la famiglia di Lowe chiede il licenziamento degli ...

Usa, la polizia spara e uccide un 36enne afroamericano in sedia a rotelle TGCOM

Usa, afroamericano in sedia a rotelle ucciso dalla polizia Sky Tg24

Usa, afroamericano in sedia a rotelle ucciso dalla polizia: colpito da 8 proiettili Corriere della Sera

Usa, polizia uccide afroamericano sulla sedia a rotelle: il video choc ilmessaggero.it

“Era sulla sedia a rotelle”: polizia Usa uccide altro afroamericano ilGiornale.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...