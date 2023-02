Urbanistica e sviluppo territorio | Ciocchetti FdI | “Nel Lazio siamo all’anno 0”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Roma –: ecco i punti su cui la prossima Giunta che guiderà la Pisana dovrà principalmente investire. Ne è convinto Luciano, deputato di FdI. Per l’onorevole Azzurro, infatti, “la famosa legge regionale dal titolo roboante sulla rigenerazione urbana (n. 7/2017) non ha funzionato”. La norma, approvata 5 anni fa, “peraltro recepita solo parzialmente e non da tutti i Comuni, non ha realizzato gli obiettivi annunciati anche a seguito della poca chiarezza con cui era stata articolata. Alcuni dati rendono meglio l’idea. Soltanto 42 Comuni delsu un totale di 378 hanno adottato delibere di recepimento della legge sulla rigenerazione, per un totale di circa n° 70/80 delibere assunte. Inoltre non ci sono state , ad oggi, a distanza di tanti anni dalla sua approvazione ,delibere ...