(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Questa mattina, poco prima delle 7, una ragazza è statadi. Sul posto sono immediatamente giunte le forze dell’ordine, che stanno indagando sulla natura della morte della giovane, una, che secondo le prime ricostruzioni potrebbe essersi tolta la vita. Questa mattina un custodediha trovato unaimpiccata in un bagno dell’edificio 5 Il custode, nell’aprire i locali per l’inizio delle attività, ha rinvenuto,di un bagno nei pressi delle aule studio, il cadavere di una ragazza con una sciarpa attorno al collo legata alla porta. Sono sul posto i Carabinieri della Stazione Barona e ...

Il cadavere diè stato trovato oggi mercoledì 1° di febbraio in un bagno dell'università Iulm di Milano. Avevasciarpa attorno al collo e l'altro capo appeso aporta, come se fosse stata o si ...... sarebbe stata però trovata consciarpa attorno al collo, quindi viene presa in considerazione ... In ogni caso saranno le autorità a chiarire per bene i fatti, ladovrebbe essere comunque di ...

Una 25enne trovata morta all'interno dell'Università Iulm di Milano LA NOTIZIA

Una ragazza di 25 anni è stata trovata senza vita, stamani, in un'università a Milano. Secondo le prime informazioni, il corpo della ragazza non presenterebbe evidenti segni di violenza e sarebbe ...