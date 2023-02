(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Oggi è il 1 febbraio 2023 ed io care amiche e amici di DiLei sono finalmenteper restare. In tanti mi avete scritto in questi mesi di lontananza chiedendo il motivo della mia assenza, se fosse una scelta personale o una scelta editoriale, e adesso posso finalmente rispondervi. Purtroppo con il peggioramento della salute di mio marito ho scelto di dedicare a lui e alla mia famiglia il tempo a disposizione, che non è mai stato abbastanza. Siamo passati attraverso un rigetto con un’emorragia improvvisa che poteva essergli fatale, poi in una spirale fatta di ricoveri, ritrovandoci un mese lontani da casa, con una sospetta ischemia transitoria che ci ha costretti a riscrivere la traiettoria delle nostre esistenze. Poi piano piano ci siamo abituati ai nuovi ritmi della dialisi, perché sapete qual è la verità? Che ci si abitua a tutto pur di ...

dirla con le parole di Aleksandr Dugin (molto vicine al pensiero dell'élite politica russa): Uno scontro che, dunque, garantirà un pre e un post conflitto in Ucraina. Il mondo non è e non sarà ...A questo proposito Matteo Ascheri, presidente del Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, ha dichiarato: "Da anni ci impegniamol'emersione ma soprattuttoproporre ...

Le asportano un rene per salvarle la vita: intervento riuscito a ... Fanpage.it

Asportazione del rene per una bimba di 6 anni: intervento perfetto al ... anteprima24.it

Il dottor Ferrentino (Ruggi): Asportato un rene ad una bambina di 6 ... Cronache Salerno

Un rene per tornare a vivere, questa è la nostra favola. DiLei

Malattie renali, tagli ai posti letto e ambulatori chiusi. L'allarme dei ... la Repubblica

La quantità di potassio presente nel corpo condiziona in positivo come in negativo la salute. Ma come il nostro organismo controlla i valori di questo ...ASTERIX & OBELIX: IL REGNO DI MEZZO di Guillaume Canet(Francia, 2023, durata 112’ guarda il trailer) con Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel, Marion Cotillard, Zlatan IbrahimovicGiudizio ...