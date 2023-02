Un masso cade dentro una casa | sfiorata la tragedia

Accade alle Hawaii dove unsfonda il tetto di una casa e piomba tra gli ignari abitanti. Tragedia solo sfiorata per fortuna. Le due donne e un uomo lì residenti se la sono cavata con un grande spavento ma niente di più 1 ...L'incidente è successo in via Moncenesio. Ilè di quelli usati in ambito ferroviario. Indagini in ...

Un masso sfonda una casa e cade in soggiorno: tutti illesi Corriere TV

Masso cade di notte sulla Destra Adige, strada interrotta Trentino

Botticino, masso cade sulla strada che porta a San Gallo Corriere

Frana sulla Gardesana gli studenti in battello Masso cade a Botticino IL GIORNO

Masso cade sulla Sp 251, De Pellegrin denuncia: «Servono le reti giuste» Corriere Delle Alpi

Accade alle Hawaii dove un masso sfonda il tetto di una casa e piomba tra gli ignari abitanti. Tragedia solo sfiorata per fortuna. Le due donne e ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...