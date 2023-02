Un grande murale nei corridoi dell' Accademia di Bologna unisce centinaia di cartoline disegnate da iraniani di tutto il mondo su invito del collettivo di artiste iraniane-bolognesi Bumblebees Le testimonianze dolorose si alternano a storie di speranza

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Raccontano il presente di un Paese con una storia millenaria. Da cui ogni giorno provengonodi abusi e torture, diritti e dignità calpestati, arresti insensati, esecuzioni in piazza e proteste per le strade. Sono le tantissimeinviate dadidiilche hanno risposto all’di Belle Arti dia partecipare al progetto Postcards from Iran. Leggi anche › La protesta corre sul web. Le donneda seguire su Twitter Postcards from Iran,da ...