Un giorno da Toro

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) 1914: Fritz Bollinger, primo capitano ufficiale del Torino, dice addio alla maglia granata. Lo fa nel modo migliore, nel match vinto 4-2 con l’Alessandria. Socio fondatore del Torino, gioca da difensore e per vezzo si schiera in campo con i calzoncini legati alla vita da una fusciacca a frange dorate. 1923: Nasce a Torino Sergio Rossi, presidente granata del dopo Pianelli. Schivo e riservato, non ama la ribalta, tuttavia dedica al club energie e denaro. Contestato dai tifosi, lascia con tardivo rammarico e grande dispiacere del popolo granata. Si ringraziano Franco Ossola e Andrea Stasi per il prezioso contributo Fonte articolo e foto: www.torinofc.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

