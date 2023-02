Un comitato chiede lo spostamento del live del Boss dal Parco Urbano a un' altra zona della città | in modo da salvaguardare fauna ed ecosistemi dell' ex tenuta di caccia degli Estensi Raccolte oltre 43mila firme

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Nei prossimi mesi Bruce Springsteen tornerà finalmente in concerto in Italia. Sono tre gli appuntamenti attesissimi dal suo pubblico: il 18 maggio a Ferrara, il 21 maggio a Roma e il 25 luglio a Monza. Ma per il primo di questi, quello alG. Bassani di Ferrara, ci sono alcuni problemi. Come dimostra una petizione che ha appena superato le 43.000. Da Ellen DeGeneres a Bruce Springsteen: le ultime MedaglieLibertà di Obama guarda le foto Leggi anche ...