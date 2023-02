Un altro capitolo per il sodalizio Bonaldi e Blu Basket Treviglio

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Per il diciassettesimo anno consecutivo è stata confermata la collaborazione tra l’azienda bergamasca e la squadra Blu1971, unche punta in alto.– Gruppo Eurocar Italia mira ad accompagnare i cestisti trevigliesi nel viaggio verso la tanto ambita serie A in qualità di Gold Sponsor con i marchi Audi e Volkswagen, presenti presso la concessionaria in via Caravaggio, 53 di. “Quello trae Blu– spiega Gianmaria Berziga, Direttore Generale di– Gruppo Eurocar Italia – è un legame significativo, che rispecchia appieno la filosofia aziendale e che trova fondamenta nella fiducia che dal 2006 la società sportiva sceglie di riporre in noi. La passione per il movimento, la dinamicità, la sportività che accomunano motori ...