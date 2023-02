Ultime Notizie – Ucraina | sicurezza Kiev | “Russia si prepara a massima escalation”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Il segretario del Consiglio nazionale per lae la difesa dell’, Oleksiy Danilov, ha affermato che lasi stando per la “” nel prossimo futuro e non ha escluso che il presidente russo Vladimir Putin tenterà un altro attacco all’da nord, sud ed est, forse anche prima dell’anniversario dell’invasione. “Non escludiamo alcuno scenario nelle prossime due o tre settimane”, ha detto il segretario dell’Nsdc in un’intervista a Sky News, aggiungendo che lasta addestrando nuovi militari, che le battaglie più difficili devono ancora arrivare e che i prossimi mesi saranno decisivi per il corso della guerra. Danilov ha esortato gli alleati occidentali a inviare più armi, compresi i jet Typhoon della ...