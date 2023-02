Ultime Notizie – Ucraina | deputato russo espierà al fronte le sue vacanze in Messico

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Dalla spiaggia caraibica al, per espiare. E’ la scelta di Maxim Vasilyev,regionaleche era stato sommerso dalle polemiche per aver postato foto delle suedi Capodanno in, mentre è in corso la guerra in. Così l’annuncio all’agenzia Ria Novosti: farà ammenda andando come volontario “nella zona dell’operazione speciale”. Ilregionale ha tuttavia precisato che non avrà “armi in mano”, aggiungendo che il viaggio era stato programmato nel 2022. La controversia sulle foto delle sue, assieme a quelle di un altroregionale a Dubai, hanno portato governatori e altre autorità a scoraggiare viaggi all’estero dei funzionari eletti. Molti internauti russi infatti avevano ...