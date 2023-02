Ultime Notizie – Ucraina | da Usa nuovi aiuti | ci sono anche missili a lungo raggio

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Gli Stati Uniti stanno preparando un pacchetto dimilitari da oltre 2 miliardi di dollari per l’, che includerà artiglieria e. Lo riporta la Tass. Ieri il presidente americano Biden aveva detto che intende discutere con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky di eventuali ulteriori forniture di armi all’. Il prossimo pacchetto di assistenza militare statunitense all’“è un modo diretto per aumentare il livello di escalation, ma non cambierà il corso degli eventi”. Ad affermarlo il portavoce del presidente della Federazione Russa Dmitry Peskov, aggiungendo che “ciò richiede ulteriori sforzi da parte nostra, ma l’operazione militare speciale continuerà”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Focolai nelle scuole "Nellesettimane si sono riscontrati focolai nelle scuole materne di diverse città italiane . E' meno pericolosa di quanto si pensi, ma va trattata entro 10 giorni dall'...... io fuori, in sala d'attesa, lui nel reparto per leanalisi, per un tempo che non sembrava ... che l'intervento durerà all'incirca tre ore, di tornare per le 19:30 che mi daranno le prime

Ucraina Russia, le notizie del 31 gennaio sulla guerra | Ex mercenario Wagner racconta le brutalità al fronte Corriere della Sera

Ucraina ultime notizie. Cremlino favorevole a taglia sui carri armati Abrams Il Sole 24 ORE

Guerra Ucraina Russia. Da Usa missili a lungo raggio. Mosca: "Non ci fermeranno". LIVE Sky Tg24

Perché le parole di Donzelli su Cospito sono un caso: gli atti citati non sono disponibili per i parlamentari Corriere della Sera

Chiuso il mercato in Italia: ecco tutti gli ultimi colpi. Lazio: dalla Juve arriva Luca Pellegrini La Gazzetta dello Sport

Nicolò Zaniolo – Asromalive.it L’ultima giornata di calciomercato invernale non è servita a sciogliere il nodo legato a Nicolò Zaniolo in casa Roma. Il numero 22 giallorosso non ha trovato una ...Due ordigni bellici, risalenti alla seconda guerra mondiale, sono stati trovati nelle ultime ore in Sicilia. Sono in corso le bonifiche delle zone interessate, con l’ausilio degli artificieri. Il prim ...