Ultime Notizie – Saviano a processo per diffamazione | “Fiero di essere imputato”

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) “Sonodiin questo, perché mi è data la possibilità di testimoniare al Tribunale di non voler permettere a leader di partito e ministri di blindare la possibilità di critica, fosse anche un grido’’. Lo ha detto, rendendo dichiarazioni spontanee in aula, Roberto, alla prima udienza davanti al Tribunale monocratico di Roma delche lo vedeperper alcuni post sui social riferiti a Matteo Salvini. I post, oggetto del capo di imputazione in cui si contesta di aver offeso la reputazione del leader leghista, risalgono al giugno 2018 e in uno Salvini era definito ‘ministro della ‘mala vita’’. “Oggi mi difendo dal vicepresidente del Consiglio, mentre ho unin corso ...

Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...TEMI: consiglio regionale fvg diga izourt Maddalena Spagnolo Piero Mauro Zanin regione fvg tragedia di IzourtCade rientrando dall'escursione sul Monte Dobis, ferito un 60enne La ...

Guerra Ucraina Russia. Da Usa missili a lungo raggio. Mosca: "Non ci fermeranno". LIVE Sky Tg24

Ucraina Russia, le notizie del 31 gennaio sulla guerra | Ex mercenario Wagner racconta le brutalità al fronte Corriere della Sera

Ucraina ultime notizie. Cremlino favorevole a taglia sui carri armati Abrams Il Sole 24 ORE

Milano, ragazza trovata morta nei bagni dell'università Iulm: sospese le lezioni in segno di lutto Corriere Milano

Chiuso il mercato in Italia: ecco tutti gli ultimi colpi. Lazio: dalla Juve arriva Luca Pellegrini La Gazzetta dello Sport

Ultimo appuntamento con la Porta Rossa. Stasera su Rai2 assisteremo al Gran Finale della Fiction con Lino Guanciale. Come si concluderanno le avventure di Cagliosto e VanessaROMA (ITALPRESS) – Come manifestano il loro affetto i gatti L’alimentazione del mio criceto è corretta Come devo comportarmi se incontro un animale selvatico durante una gita Se il cane del vicino ...