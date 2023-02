Ultime Notizie – Sanremo 2023 | i Depeche Mode ospiti della finale

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Isarannoseratadel Festival di. Lo ha annunciato Amadeus al Tg1 delle 20. Dave Gahan (voce) e Martin Gore (chitarra e tastiere) presenteranno probabilmente il primo singolo, atteso nei prossimi giorni, del nuovo atteso album ‘Memento Mori’, il quindicesimo album in studio dei, in uscita il 17 marzoper Columbia e Mute. Sarà il primo album in studio deiad essere pubblicato dopo la morte del co-fondatore e tastierista Andy Fletcher, avvenuta il 26 maggio scorso. L’uscita dell’album sarà seguita dall’omonimo tour mondiale che avrà tre tappe italiane: Roma (12 luglio,stadio Olimpico), Milano (14 luglio, ...

