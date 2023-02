Ultime Notizie – Sanremo 2023 | Gianmaria | “Mi sento mandato dall’amore a fare qualsiasi cosa”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) “Mipronto, più maturo. Miin un bel momento, sono convinto dei brani, della cover, del disco. Sarebbe stato sbagliato andarci prima. Certo, sono anche agitato, ma quello è normale”.parla a ruota libera con l’Adnkronos a pochi giorni dal suo debutto in gara tra i big dicon il brano ‘Mostro’ prodotto da Antonio Filippelli e Gianmarco Manilardi. Un brano intimo dove il 21enne si mette a nudo affrontando una sua fragilità, la paura della solitudine. “Il brano è stato scritto in un momento specifico dell’anno appena passato in cui io ho avuto paura -spiega- e il brano è la fotografia del momento in cui ho avuto questa paura Paura di essermi perso delle cose importanti a livello familiare, soprattutto con mia sorella, per essermi dedicato solo alla musica. Per ...