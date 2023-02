Ultime Notizie Roma del 01-02-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 1 febbraio 2023)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione conflitto gli Stati Uniti stanno preparando un pacchetto di aiuti militari da oltre 2 miliardi di dollari per chi è perché Intruder artiglieria missili a lungo raggio riporta la tassa ieri il presidente americano biden aveva detto che intende discutere con il presidente di eventuali ulteriori forniture di armi il prossimo pacchetto di assistenza militare statunitense è un modo diretto per aumentare il livello di escalation ma non cambierà il corso degli eventi ad affermato il portavoce del presidente della Federazione Russa per stoffa Aggiungendo che ciò richiede ulteriori sforzi ma l’operazione militare speciale continuerà di pesche biden potrebbero incontrarsi in Polonia fine febbraio In occasione della possibile visita del presidente americano è ...