Ultime Notizie Roma del 01-02-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 1 febbraio 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione allegrotta non Giuliano caso compito del Ministro dell’Interno piantedosi ha messo in guardia sul rischio di saldature tra anarchici e antagonisti è stata innalzatala sicurezza attorno all’obiettivo i luoghi sensibili per la mobilitazione ha fatto di compito che prevede una serie di iniziative nei prossimi giorni secondo quanto si apprende sotto la lente degli investigatori anche tutti i sottili account di anarchia dove vengono Ricordati gli appuntamenti facciamo già stato annunciato un corteo da piazza Vittoria al momento non autorizzato letteratura banco il caso che ospito dopo l’intervento Parlamento di Giovanni Donzelli parlando a Montecitorio Il deputato di Fratelli d’Italia ha svelato i colloqui intercettati in carcere fra l’anarchico detenuti al 41 bis ...