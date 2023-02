Ultime Notizie – Nfl | Brady annuncia il ritiro | “Stavolta sul serio”

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Tomsi ritira., fa sul. Il quarterback, 45 anni,la chiusura della sua carriera Nfl con un video. “Buongiorno ragazzi, arrivo subito al punto: midefinitivamente”, dice, vincitori in carriera di 7 Super Bowl (6 con i New England Patriots, 1 con i Tampa Bay Buccaneers). “So che l’ultima volta è stato un grosso problema, quindi quando mi sono svegliato stamattina ho pensato di premere ‘record’ e farvi sapere”, dice, visibilmente commosso, nel video pubblicato sui social. “Grazie, ragazzi, per avermi permesso di vivere il mio sogno assoluto. Non cambierei nulla. Vi amo tutti”, dice dedicando un pensiero alla famiglia, ai compagni, agli avversari.aveva deciso di ritirarsi un anno fa. Tra news e ...

Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...TEMI: consiglio regionale fvg diga izourt Maddalena Spagnolo Piero Mauro Zanin regione fvg tragedia di IzourtCade rientrando dall'escursione sul Monte Dobis, ferito un 60enne La ...

Guerra Ucraina Russia. Da Usa missili a lungo raggio. Mosca: "Non ci fermeranno". LIVE Sky Tg24

Ucraina Russia, le notizie del 31 gennaio sulla guerra | Ex mercenario Wagner racconta le brutalità al fronte Corriere della Sera

Ucraina ultime notizie. Cremlino favorevole a taglia sui carri armati Abrams Il Sole 24 ORE

Milano, ragazza trovata morta nei bagni dell'università Iulm: sospese le lezioni in segno di lutto Corriere Milano

Chiuso il mercato in Italia: ecco tutti gli ultimi colpi. Lazio: dalla Juve arriva Luca Pellegrini La Gazzetta dello Sport

Priscilla Presley impugna il testamento della figlia: un emendamento del 2016 l'avrebbe estromessa dalla gestione dei beni di Lisa Marie ...Nikkita Lyons è uno dei giovani talenti più in vista in questo momento in WWE, principalmente perché ha una presenza scenica pazzesca, con un fisico particolare e un move set molto diretto. Purtroppo ...