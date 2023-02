Ultime Notizie – Milano | ragazza trovata morta nel bagno dell’università Iulm

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Il cadavere di una, con una sciarpa attorno al collo legata alla porta, è stato ritrovato questa mattina apresso l’università. A scoprire il corpo all’interno di unnei pressi delle aule studio, il custode intento ad aprire i locali per l’inizio delle attività. Sul posto i Carabinieri della Stazione Barona e della Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo, che stanno procedendo ai rilievi. La donna è vestita e, ad un primo esame, non riporta segni di violenza. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Non è bastato l'approdo in Italia di Nasser Al-Khelaifi, Presidente del PSG, per chiudere la situazione Skriniar. Il centrale slovacco alla fine rimarrà all'Inter fino a che non gli scadrà il ...Arrestati due ventenni napoletani per rapina aggravata, lesioni e minacce nei confronti di una anziana donna residente nel quartiere Eur di Roma. Nell'ambito di una indagine coordinata ...