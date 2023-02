Ultime Notizie – Fed alza i tassi di 25 punti base

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) La Fed, come atteso, ampia idi interesse di 25. Id’interesse salgono così a una forchetta del 4,50-4,75%. Lo rende noto la Fed in un comunicato. Il Comitato, si legge nella nota, “prevede che gli aumenti in corso nella fascia obiettivo saranno appropriati al fine di raggiungere un orientamento di politica monetaria sufficientemente restrittivo da riportare l’inflazione al 2% nel tempo”. “Gli indicatori recenti indicano una modesta crescita della spesa e della produzione. La crescita di posti di lavoro è stata robusta negli ultimi mesi e il tasso di disoccupazione è rimasto basso. L’inflazione è leggermente diminuita, ma rimane elevata“. “La guerra della Russia contro l’Ucraina sta causando enormi difficoltà umane ed economiche e sta contribuendo all’elevata incertezza globale. Il ...