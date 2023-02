Ultime Notizie – Alfredo Cospito | Nordio | “Domani parere pg Torino su revoca 41 bis”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) “Mai messo in discussione il 41bis, non è trattabile, tanto meno con disordini“. E’ quanto ha detto il ministro della Giustizia, Carlo, in aula alla Camera, aggiungendo cheè detenuto in regime di carcere duro perché ci sono “evidenze” che “sia perfettamente in grado di avere contatti con l’esterno anche in costanza di detenzione“. “Il procuratore generale dimi ha fatto sapere di non essere in grado di inviare oggi il suo, ma che arriverà. Per questo non sono in grado di rispondere ora a questo quesito”. “Abbiamo già ricevuto ildella procura nazionale antimafia e antiterrorismo”, ha riferito. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione