UFFICIALE | un terzino lascia il Sassuolo e va in C

Cifra non ancora, ma alta. In estate potrà essere ritrattata magari a cifre più basse. L'intreccio intorno alsinistro era soprattutto con l'Eintracht Francoforte, club tedesco che ...Commenta per primo Nuovo affare di mercato tra Manchester e Monaco di Baviera. Dopo aver preso ilportoghese Cancelo dal City, il Bayern ha ceduto in prestito fino a giugno allo United il centrocampista austriaco Marcel Sabitzer , classe 1994 ex Lipsia. Ecco le sue prime parole da ...

UFFICIALE PSV Eindhoven, il nuovo terzino è van Aanholt Sportitalia

UFFICIALE: PSV Eindhoven, ecco il terzino sinistro. Preso Patrick van Aanholt TUTTO mercato WEB

Lazio, ufficiale Pellegrini in prestito con diritto di riscatto: il terzino atteso a Fiumicino in serata ilmessaggero.it

UFFICIALE: Barcellona, prima uscita dalla Catalogna per Valle. Il giovane terzino all'Andorra TUTTO mercato WEB

UFFICIALE - Il Modena preleva dal Monza il terzino Ferrarini pianetaserieb.it

il terzino mancino - tra i migliori d'Europa sotto la gestione Benitez/Sarri - era rimasto senza squadra (complici i suoi passati e continui infortuni, che gli hanno "macchiato" la carriera), ...Il giovane terzino sinistro, che non ha trovato spazio in prima squadra dopo le buone cose mostrate con la Primavera, rientra in patria Rob Nizet saluta il Lecce e torna in Belgio, dove giocherà con i ...