UFFICIALE- Sassuolo | Bajrami è un nuovo giocatore neroverde

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Sono stati giorni roventi per molti club: nonostante la pausa forzata di metà novembre, a causa del Mondiale disputato per la prima volta in inverno, le società si sono ridotte all’ultimo per tentare di rinforzare i propri organici. Il, dopo aver ceduto Hamed Junior Traoré al Bournemouth per una cifra intorno ai 30 milioni di euro, ha piazzato il colpo Nedim, prelevato dall’Empoli. Il trequartista svizzero, che sembrava destinato alla Fiorentina nella scorsa estate, dovrà aiutare la squadra emiliana a risollevarsi dalle zone basse della classifica., presodall’Empoli Un colpo a sorpresa da parte del. Quando sembrava che non potessero esserci più movimenti importanti, la squadraprima cede uno dei suoi giocatori più importanti, Hamed ...