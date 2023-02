UFFICIALE – Mauro Zarate è un nuovo calciatore del Cosenza

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Alle ore 20 del 31 gennaio è terminata ufficialmente la sessione invernale di calciomercato. Una sessione che rispetto agli anni passati, ha visto le squadre italiane meno protagoniste e incapaci di tenere il passo della Premier League. In Serie B, proprio nella serata ieri, è stato centrato un colpo importante e inaspettato. Si tratta del centravanti argentinoche vestirà la maglia del. L’ex tra le altre di Lazio, Inter e Fiorentina, torna nel nostro Paese dopo l’esperienza nel Platense conclusa con 3 gol in 20 presenze. Con i calabresi in ultima posizione, il classe ’87 proverà a mettere a disposizione tutta la sua esperienza per trascinare i suoi alla salvezza. Il nativo di Moròn, prenderà il posto di Larrivey. Come dichiarato dal giornalista di TUTTOmercatoweb.com Andrea Piras, El Bati nelle ultime ore ha ...

