UFFICIALE – Lazio | è fatta per Pellegrini

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Nell’ultimo giorno di mercato, Maurizio Sarri viene accontentato: Lucaè un nuovo giocatore della. Il tecnico biancoceleste ha richiesto il terzino ex Eintracht già da inizio anno, per far fronte ad eventuali infortuni degli esterni difensivi., la nuova avventura diin Serie A Nelle ultime ore del calciomercato Igli Tare compie il colpo ad effetto. Nonostante Mohamed Fares sia rimasto a Roma, laha acquistato Lucatramite la formula del prestito con diritto di riscatto a 15 milioni di euro. Il terzino, di proprietà della Juventus arriva dall’Eintracht Francoforte, con cui ha disputato 9 partite, di cui 7 da titolare. La squadra biancoceleste sta disputando un ottimo campionato, ed essendo in terza posizione in Serie A è in corsa per ...

Il 12 e 13 febbraio si vota per le elezioni regionali in Lazio e Lombardia

Si è chiuso ufficialmente il mercato. Una sessione invernale che non ha certo regalato botti, con le big italiane che sono rimaste per lo più a guardare. Da oggi, la testa torna al campionato, alla Champions League. Si attende il ricorso della società bianconera presso il Collegio di Garanzia dello Sport contro la penalizzazione di 15 punti per la questione plusvalenze.