Ue | Fiocchi FdI-Ecr | ruolo positivo dei cacciatori nella protezione della biodiversità in Ue | allineare legge sulla caccia italiana al resto d' Europa

... promosso dall'eurodeputato di Fratelli d'Italia - Ecr Pietroinsieme con l'... L'evento sarà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook del gruppoal Parlamento europeo.... segretario della Commissione Lavoro alla Camera , Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze ; Pino Pogliani, ex sindaco di Lecco e il deputato al Parlamento Europeo Pietro. A ...

Ue, Fiocchi (FdI-Ecr): ruolo positivo dei cacciatori nella protezione ... La Voce del Patriota

Fiocchi (FdI), caccia ha ruolo in protezione biodiversità Ue - Europa Agenzia ANSA

Fiocchi (FdI-Ecr): mercoledì convegno su ruolo positivo dei cacciatori Merate Online

Lupo, Fiocchi (FdI) con i pastori al ministero agricoltura - Europa Agenzia ANSA

Foti (FdI) minacciato dagli animalisti per legge controllo faunistico ... BigHunter

Penso sia giunto il momento di allineare la nostra legge sulla Caccia al resto d'Europa". Così l'eurodeputato di Fratelli d'Italia Pietro Fiocchi durante l'evento 'Il ruolo positivo dei cacciatori ...I cookie tecnici sono necessari a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base come la navigazione della pagina e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non può funzionare c ...