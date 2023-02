Ue | a gennaio inflazione Eurozona cala più di attese all' 8 | 5%

... con l'dei prezzi di acquisto in rallentamento al livello minimo in 26 mesi. Detto ... L' indice S&P Global PMI per il Settore Manifatturiero dell'Eurozona diè aumentato per il terzo ...in "netta attenuazione" a. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel mese l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, ...

Inflazione in calo all'8,5% a gennaio nell'Eurozona - Europa Agenzia ANSA

Istat, a gennaio l’inflazione scende al +10,1% La Stampa

Francia: a gennaio inflazione a +6% a/a e +0,4% m/m Borse.it

Francia: l'inflazione sale al 6% su base annua a gennaio Agenzia ANSA

Francia, inflazione gennaio +0,4% mese +6% su anno Borsa Italiana

Bruxelles, 1 feb. (Adnkronos) - L'inflazione annua nell'area euro in gennaio è calata all'8,5%, secondo la stima preliminare di Eurostat, rispetto al 9,2% di dicembre. Il calo è maggiore di quello ...L'inflazione nell'Eurozona si è attestata all'8,5% in gennaio, in rallentamento rispetto al 9,2% di dicembre, secondo la stima flash dell'ufficio statistico Eurostat.