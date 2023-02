Ucraina ultime notizie Cremlino favorevole a taglia sui carri armati Abrams

Leggi su ilsole24ore

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Gli Stati Uniti stanno preparando più di 2 miliardi di dollari di aiuti militari per l’che dovrebbero includere per la prima volta razzi a lungo raggio, oltre ad altre munizioni e armi. L’annuncio atteso in settimana. Joe Biden però tiene il punto sugli F16, non li invierà alle forze di Kiev. Ma l’insiste per ottenere almeno 200 caccia occidentali per proteggere i suo cieli