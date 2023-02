Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) (Adnkronos) – Undi Josifè statonella città russa di Volgograd (exgrad), accanto al Museo della Battaglia digrado, insieme ad altri due dedicati ai Marescialli Georgy Zhukov e Aleksandr Vasilevsky in anticipo sull’80esimo anniversario della vittoria delle forze russe agrado il 2 febbraio del 1943, una battaglia di 200 giorni costata la vita a due milioni di persone e che segnò la prima grande sconfitta della Germania nazista. In vista dell’arrivo di Vladimir Putin, all’ingresso della città è stato sostituito per l’occasione il nome con “grado”. Tutte e tre le statue sono opera dello scultore Sergei Scherbakov. Erano presenti alla cerimonia di inaugurazione gli esponenti del governo locale. La propaganda del ...