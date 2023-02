Ucraina | gli Usa daranno a Kiev gli Glsdb | missili di ultima generazione

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) - Gli Stati Uniti stanno preparando più di 2 miliardi di dollari di aiuti militari per. Mosca avvisa Washington che la nuova fornitura porterà ad una escalation militare, e mette in guardia ...

Mosca ha poi messo in guardia anche Israele dall'inviare armi all', dopo che Netanyahu aveva ... nel Donetsk, è costantemente sotto il fuoco russo: più di 150attacchi al giorno. 'Da diversi ...Stati Uniti stanno preparando più di 2 miliardi di dollari di aiuti militari per Kiev. Mosca avvisa Washington che la nuova fornitura porterà ad una escalation militare, e mette in guardia Israele ...

Ha detto di no ai caccia all'Ucraina, ma in compenso Joe Biden ha promesso un nuovo pacchetto di aiuti da 2,2 miliardi di dollari al cui interno ...Il presidente cinese vuole la pace come Papa Francesco e come il presidente turco Erdogan. Zelensky chiede sempre l’invio delle armi all’Ucraina: vuole gli aerei da caccia americani F16. Qualche paese ...