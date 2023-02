Ucraina | da Usa nuovi aiuti | ci sono anche missili a lungo raggio

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti stanno preparando un pacchetto dimilitari da oltre 2 miliardi di dollari per l’, che includerà artiglieria e. Lo riporta la Tass. Ieri il presidente americano Biden aveva detto che intende discutere con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky di eventuali ulteriori forniture di armi all’. Il prossimo pacchetto di assistenza militare statunitense all’“è un modo diretto per aumentare il livello di escalation, ma non cambierà il corso degli eventi”. Ad affermarlo il portavoce del presidente della Federazione Russa Dmitry Peskov, aggiungendo che “ciò richiede ulteriori sforzi da parte nostra, ma l’operazione militare speciale continuerà”. L'articolo proviene da Italia Sera.

