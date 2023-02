...dell'."Quando i russi sono venuti qui, hanno iniziato a usare questo posto per incarcerare i nostri cittadini, e ci sono informazioni comprovate che hanno torturato persone diqui. ......di un colpo di Stato" Interattivi - La caduta di- Il ruolo dei partigiani Longform - La battaglia sul Dnipro - Dossier - Sentieri di guerra Le notizie in diretta dal conflitto- ...

Ucraina: "A Kherson scoperta camera delle torture usata da russi" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Ucraina: "A Kherson scoperta camera delle torture usata da russi" Agenzia askanews

Gb, Kherson sotto fuoco russo per scoraggiare contrattacchi Tiscali Notizie

Ucraina: "A Kherson scoperta camera delle torture usata da russi" Il Tempo

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia. Da Usa missili a lungo raggio. Mosca: 'Non ci fermeranno'. LIVE ...