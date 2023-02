Turris sconfitta dalla capolista Catanzaro | decisivo Sounas

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSituazione di classifica sempre più complessa per lache perde al Ceravolo die vede allontanarsi sempre più la zona salvezza. I corallini sono stati puniti da un gol didopo soli sei minuti, rete che è risultata poi decisiva ai fini del risultato. Al 74? laera rimasta addirittura in dieci per l’espulsione di Ghion (due gialli nel giro di quattro minuti) ma non è riuscita ad acciuffare il pari. Domenica allo stadio Liguori è previsto l’importantissimo match salvezza contro il Monterosi Tuscia, gara assolutamente da non fallire dopo i due ko consecutivi rimediati in pochi giorni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.