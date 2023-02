Tumori | in Italia sopravvivenza più alta di media europea | analisi Ue-Ocse

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) (Adnkronos) – L’“registra risultati relativamente buoni per quanto riguarda gli indicatori di qualità” delle terapie oncologiche, “con tassi dial cancro leggermente superiori alladell’Ue”. E’ quanto emerge nei “Profili sul cancro per paese:2023”, pubblicati oggi dalla Commissionee dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (). I profili sul cancro per Paese identificano i punti di forza, le sfide e le aree d’azione specifiche per ciascuno dei 27 Stati membri dell’Ue, l’Islanda e la Norvegia. Il nostro Paese ne esce con una promozione a pieni voti. L’, si legge, “ha creato un sistema di reti di cura per ridurre le disuguaglianze di accesso tra le regioni, e ha attivato percorsi per i ...