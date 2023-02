Leggi su dilei

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Non è facile scoprire precocemente ildell’ovaio. È una neoplasia subdola, che spesso si manifesta con segni e sintomi aspecifici che possono essere fatti risalire a problematiche legate al benessere di stomaco e intestino, come dolori di pancia, alterazioni del ritmo dell’alvo con stitichezza, sensazione di precoce ripienezza dello stomaco e digestione lenta. Questi segnali, in ogni caso, possono essere affrontati dalla donna con farmaci di automedicazione. Così, nasce un’ipotesi curiosa: perché non andare a valutare glinel tempo di medicinali sintomatici da parte della donna per definire un possibileovaio e quindi individuare precocemente il problema? L’ipotesi di lavoro viene dal Regno Unito, dove si usano le classiche carte Fedeltà per glianche in. Ed è ...