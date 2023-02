TS – “Nelle motivazioni contraddizioni che mettono i brividi E sulla manovra stipendi…”

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) 2023-02-01 12:35:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di Tuttosport: Le 36 pagine prodotte dalla Corte Federale d’Appello per motivare la sanzione inflitta alla Juventus in merito al “caso plusvalenze” hanno destato perplessità in numerosi addetti ai lavori. E in questa cerchia rientra anche l’avvocato Roberto Afeltra, esperto di diritto sportivo che definisce le«ai limiti per essere deglutite da un uomo di diritto». Roberto Afeltra, da dove partiamo? «La prima considerazione riguarda la struttura dellestesse: si tratta di un file di 36 pagine in cui le prime 19 sono utilizzate per motivi in fatto e in diritto e, delle restanti, la metà accolgono chiarimenti riguardo i vizi di forma su cui ha mosso obiezioni la Juventus. Obiezioni non così avventate, ...