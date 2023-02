Truffa indennità disoccupazione | udienza preliminare per 70 beneficiari

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSi è svolta questa mattina presso il Tribunale di Benevento l’a carico di 70 persone di cui il sostituto procuratore Maria Gabriella Di Lauro aveva chiesto il rinvio a giudizio nell’inchiesta della Guardia di Finanza su unain materia didi. Si parla di una serie di società cartiere nate con lo scopo di assumere e poi licenziare persone, per consentire loro di ottenere il beneficio della. Lae’ andata avanti per mesi e a maggio del 2022 la procura della Repubblica di Benevento aveva chiesto il rinvio a giudizio. In un filone precedente, nell’aprile dello scorso anno, otto persone erano state già’ condannate dal Tribunale di Benevento. Ora tocca ai ...