Trento-Hapoel Tel Aviv stasera in tv | canale | orario e diretta streaming Eurocup 2022 2023 basket

Leggi su sportface

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Il, l’e le indicazioni per vedere intvTel, sfida valida come tredicesima giornata delladi. Con quattro sconfitte consecutive nella competizione, la formazione di coach Molin non è riuscita a trovare il guizzo che sarebbe servito per rimanere nelle prime otto del girone B, con il Towers di Amburgo che dista due vittorie. L’avversario odierno è di altissimo livello, visto che gli israeliani sono terzi in classifica. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di mercoledì 1 febbraio, mentre di seguito ecco le indicazioni per vedere inTeldi ...