(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Il bando europeo. Scaduto il termine per gli operatori interessati a realizzare l’opera finanziata dal Pnrr. Dovrà essere pronta entro il 2026.

Treno per Orio, 8 le offerte: chiusa la gara da 121 milioni L'Eco di Bergamo

Treno per Orio, sono 8 le offerte arrivate per la realizzazione del collegamento Bergamo-aeroporto BergamoNews.it

Treno per Orio, primo passo verso l’appalto da 121 milioni: presentate otto offerte Corriere Bergamo - Corriere della Sera

