Trattamenti viso professionali | creme | maschere e tools che trasformano il bagno in una spa

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) A volte la pelle delha bisogno di cure extra per rivelare la luminosità spenta dal grigiore invernale. Chi non ha tempo di andare in salone, non deve disperare. Perché può regalarsi un makeover efficace anche a casa: basta usare prodotti e strumenti giusti