Trasporti | UNASCA | buono patente strumento per colmare carenza autisti professionali

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) (Adnkronos) - Roma, 1 febbraio 2023 –, fissata dal Ministero la data d'avvio della piattaforma informatica e il periodo di fruibilità. Dalle ore 12 del prossimo 6 febbraio, le autoscuole si potranno accreditare sulla piattaforma informatica, mentre dalle ore 12 del 13 febbraio 2023, chi intenda conseguire o abbia già conseguito i titoli richiesti, potrà presentare le domande per la concessione del “autotrasporto”. È del 30 gennaio il decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei, che rende noto che dal 6 e 13 febbraio, sarà operativa la piattaforma raggiungibile dal link https://patentiautotrasporto.mit.gov.it/bonus/ Per poter beneficiare del “autotrasporto” è necessario che ...

... in accordo con la Regione Piemonte e con l'Assessorato aidi realizzare un programma di ... Il progetto realizzato in partnership con le associazionie CONFARCA e i Consorzi Autoscuole ...L'con gli studi di consulenza automobilistici e le autoscuole è di supporto all'... Abbiamo incontrato il nuovo ministro delle Infrastrutture e deiMatteo Salvini, abbiamo incontrato la ...

Trasporti, UNASCA: buono patente strumento per colmare carenza ... Adnkronos

Sicurezza stradale e monopattini: al via a Roma i corsi di guida ... Trasporti-Italia.com

Monopattino, questo sconosciuto: un romano su tre non conosce le regole di mobilità Il Messaggero - Motori

È l'ora dei monopattini elettrici a scuola guida InsideEVs Italia