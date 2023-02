Traffico Roma del 01-02-2023 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) LuceverdeBuonasera e ben trovati all’ascolto particolarmente intenso ilsul Raccordo code a tratti sulla carreggiata esterna tra laFiumicino e la Nomentana in interna fine tra bufalo e Prenestina dove è segnato anche un incidente e ancora tra laFiumicino e l’Aurelia auto incolonnate sul tratto Urbano della A24 da Portonaccio a raccordo ma ci sono code anche verso la tangenziale a partire da via Fiorentini e sulla tangenziale si procede in coda verso l’olimpico dalla A24 a via dei Campi Sportivi molti spostamenti sono dovuti alla partita di Coppa Italia in programma alle 21 all’Olimpico e questo intenso ilal della Vittoria al Flaminio e sul lungotevere nell’area del Foro Italico modifiche alla sosta già attive possibile Inoltre chiusure prima e dopo il match Per ...