Traffico Roma del 01-02-2023 ore 17 | 30

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione sul raccordo in aumento ilCi sono file in carreggiata esterna tra Laurentina e la diramazione disud è interna tra Bufalotta e casi Apri fine anche in tangenziale Tra Tiburtina e via dei Campi Sportivi direzione Olimpico è tra il Foro Italico e la Salaria direzione San Giovanni ricordiamo che alle 21 l’olimpico ospiterà i quarti di finale di Coppa Italia 1Cremonese Dunque previsti maggiori spostamenti non solo al della Vittoria ma anche lungo la tangenziale la polizia locale Ci segnala poi rallentamenti per incidente in Piazzale Maresciallo Diaz altezza del Lungotevere Diaz in via Casilina all’incrocio con via di Rocca Cencia lavori in corso in zona Colleverde ci sono file sulla Palombarese in via d’Aquino e sulla Nomentana è sempre sulla ...