Traffico Roma del 01-02-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione Immaturi disagi al momento in via Tiburtina dove per incidente Ci sono code l’altezza di Settecamini verso il centro auto in coda per incidente anche in via di Torre Rossa in prossimità di piazza di Villa Carpegna lavori in corso e file in via di Boccea tra via di Torrevecchia il raccordo in uscita dae per lo stesso motivo fila in via del quartaccio in via Andersen a direzione via di Boccea a talenti chiusa alvia Carlo Lorenzini tra via Ojetti e via d’Ovidio per lavori urgenti alle condutture e per i lavori si rallenta anche in via Ugo Ojetti fila in via Palombarese via Rinaldo D’Aquino in zona Colle sant’ Alessandro interventi di potatura in corso sulla Nomentana tra viale Regina Margherita & corso Trieste la strada è chiusa in entrambe le direzioni e ...