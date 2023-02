Traffico Roma del 01-02-2023 ore 14 | 30

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

La riapertura del Lungomare alnon ha tamponato l'emergenza. Il comandante dei Vigili Urbani Ciro Esposito per parte sua fa sapere che "e stato attivato il piano di viabilità alternativa, ...... nei truck e negli stand a tema installati in piazza. La Cartoon Night è organizzata da ... Il jackpot sale a 361,5 milioni di euro Attualità 1 Feb 2023 Taranto,illecito di stupefacenti: ...

Traffico di Roma impazzito: le potature mandano in tilt Nomentana e Trastevere RomaToday

Pontina, incidente tra 3 auto: un ferito grave. Strada chiusa in direzione Roma ilmessaggero.it

Via Roma a Incisa: partono i lavori di ripristino del manto stradale. Per cinque giorni la strada chiude al traffico Valdarnopost

Roma, i lavori di potatura mandano in tilt il traffico: ecco le strade chiuse Il Corriere della Città

Treni fermi sulla Roma Avezzano: viaggiatori al gelo e traffico paralizzato MarsicaLive

Il sindaco di Roma Gualtieri assicura che la situazione rifiuti è migliorata e sarà un'eccellenza entro fine consiliatura ...“I disagi al traffico per le potature Le potature non si facevano da anni e ora le stiamo facendo, ma purtroppo va fatto con la luce e non si può fare di notte come stiamo facendo invece per le strad ...