Traffico Roma del 01-02-2023 ore 10 | 00

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione Studio Stefano Baiocchi invariata la situazione sul Raccordo Anulare carreggiata interna code tra l’ospedale Sant’Andrea e la Salaria mentre vengono rallentamenti con code a partire dal bivio con laa Firenze fino alla Tiburtina sempre in interna incolonnamenti dalla Tuscolana fino all’uscita Ardeatina in carreggiata esterna code dal video con laFiumicino all’uscita di Acilia stessa situazione tra le uscite Laurentina e apia e dallo svincolo Prenestina Tor Bella Monaca fino alla Tiburtina ancora rallentamenti con code sul tratto Urbano dellaL’Aquila da via Filippo Fiorentini sino alla tangenziale est e poi ci sono cose anche da Viale Palmiro Togliatti al Raccordo in tangenziale cose dal bivio con la stazione Tiburtina fino allo svincolo Parioli ...