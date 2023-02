Totti e Ilary | venerdì è il giorno chiave | i dettagli e il ruolo di Bastian e Noemi

(Di mercoledì 1 febbraio 2023)sarà unnella separazione tra FrancescoBlasi . E' infatti in programma la seconda udienza della vicenda relativa ai Rolex e alle borse che i due si sarebbero ...

FrancescoBlasi avrebbero fatto pace. Non significa che i due vogliano tornare insieme (almeno per ora), ma i rapporti tra i due sarebbero più distesi, tutto proprio grazie al nuovo compagno della ...Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, amore finito: 'Si sono lasciati, crisi insuperabile'e Noemi Bocchi in crisi Sul web la clamorosa indiscrezione: 'Lui pensa ancora a' Lo sfogo di papà ...

Totti e Ilary Blasi: “Stanno facendo pace grazie a Bastian” Gossipblog

Tornano in tribunale Totti e Ilary: si tratta per un accordo consensuale sulla separazione RaiNews

Pare che la conduttrice, ormai felice al fianco del suo Bastian Muller, sia disposta a chiudere il matrimonio senza strascichi giudiziari. Evitando dunque lo scontro in tribunale che l'ex marito non h ...Un anno fa la crisi diventava di dominio pubblico, adesso Francesco e la conduttrice stanno cercando una strada comune. Per i figli ...