Totti e Ilary Blasi | scoppia la pace? «Riconciliati grazie a Bastian»

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Francescoavrebbero fatto. Non significa che i due vogliano tornare insieme (almeno per ora), ma i rapporti tra i due sarebbero più distesi, tutto proprioal...

Sai che scoop se, dopo tutto il casino fatto (ah De Crescenzo...), Francescoe Noemi Bocchi si lasciassero alla vigilia della separazione ufficiale daQualcuno ci ha creduto viste le voci circolate nelle ultime ore sulla presunta crisi tra il Pupone e la romana. " ...Francescoe il video TikTok con la figlia Chanel, c'è forse una frecciatina aBlasi MentreBlasi si gode l'amore con il nuovo compagno Bastian Muller , ufficializzando la loro ...

Francesco Totti e Ilary Blasi verso una separazione consensuale, il merito è di Bastian… Il Fatto Quotidiano

Totti e Ilary Blasi: “Stanno facendo pace grazie a Bastian” Gossipblog

Tornano in tribunale Totti e Ilary: si tratta per un accordo consensuale sulla separazione RaiNews

Francesco Totti e Ilary Blasi avrebbero fatto pace. Non significa che i due vogliano tornare insieme (almeno per ora), ma i rapporti tra i due sarebbero più distesi, tutto proprio grazie ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...