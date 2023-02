Totti e Blasi fanno la pace? Tutto merito di Bastian | ecco che ha fatto

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Dopo mesi e mesi di guerre intestine, ripicche e gesti anche parecchio discutibili, pare che tra Francescoe Ilarysia tornato il sereno. I due stanno lavorando per la loro separazione e sembrerebbe riprendere quota la possibilità un accordo consensuale. A far trapelare la notizia è stato il Corriere della Sera. Pare, infatti, che la situazione tra i due ex sia tornata ad essere più serena e tranquilla. I freddi e diretti messaggi su WhatsApp sembrerebbero aver lasciato il posto a conversazioni tranquille e pacata. A favorire la serenità tra i due pare sia statoMuller, il nuovo compagno della showgirl.perché tra Ilarye Francescosarebbe tornato il sereno Il clima tra Ilarye Francescosembra essere ...

Francesco Totti si è dato al mondo dei social: sull'account TikTok della figlia Chanel è apparso in un video che sembra una chiara frecciatina all'ex moglie Ilary Blasi. Scopriamo insieme cosa è succe ...