Tottenham | UFFICIALE | ecco Pedro Porro

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Ilpiazza il colpo sul gong:l'arrivo didallo Sporting, prestito con obbligo di riscatto. We are ple...

Il giocatore è stato prelevato dal12.01 Ildi Conte acquista l'attaccante inglese Jude Soonsup - Bell (classe 2004) a titolo definitivo dal Chelsea e cede due terzini destri: il 22enne inglese Djed Spence ai francesi del ...

UFFICIALE: Tottenham, Conte accontentato. Preso Pedro Porro per la fascia destra TUTTO mercato WEB

UFFICIALE: Tottenham, Djed Spence saluta in prestito e passa al Rennes fino a fine stagione TUTTO mercato WEB

UFFICIALE Siviglia, Bryan Gil torna a casa: arriva in prestito dal ... Sportitalia

Ufficiale: Pedro Porro al Tottenham. Il video social Alfredo Pedullà

UFFICIALE: Tottenham, ecco Danjuma dal Villarreal. Completata la beffa sull'Everton TUTTO mercato WEB

Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Mancano ufficialmente due settimane alla sfida di andata tra Milan e Tottenham, valida per gli ottavi di finale di Champions League. Il grande momento è sempre più vicino e i ...